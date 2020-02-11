Знает геометрию и умеет "финтить": харьковская школьница победила на международном турнире «SwedishJunior»

Харьковчанка Мария Столяренко победила на юниорском турнире по бадминтону «SwedishJunior». В изнурительной борьбе, которую и не каждый взрослый спортсмен выдержит, пятнадцатилетняя Мария обошла соперниц из четырех стран.

Сама спортсменка говорит: выносливости и силы для победы в бадминтоне недостаточно. Нужна тактика, иногда – хитрость и… знание геометрии.

Это кадры финального, победного поединка Марии Столяренко на юниорском турнире в Швеции. До этого пятнадцатилетняя Мария обыграла хозяек турнира и соперниц из Бельгии, Испании и России

АННА КРЮЧКОВА, тренер Харковского бадминтонного спортивного клуба

Была такая хорошая марафонская дистанция и сложная игра против россиянки в первом туре, Маша выиграла в три партии, но такая - очень плотная - борьба была. Там, где помог ее характер, воля к победе. Там надо было девочку «передержать», «перетерпеть»

В семь утра Мария уже на тренировке. Они ежедневные. Чтобы стать лучшим в бадминтоне, говорит спортсменка, быть просто сильной или быстрой недостаточно

МАРИЯ СТОЛЯРЕНКО, победительница турнира «SwedishJunior»

На высокой скорости нужно принимать тактически грамотные решения, играть от соперника, знать геометрию, потому что надо знать траекторию полета волана. Быть хитрым, иногда «финтить» или обманывать соперника. Очень много соперников, не просто выйти и хорошо сыграть, а и морально давить

Соперницы на корте и лучшие подруги в жизни. На тренировке Мария чаще всего в паре - с Полиной Бугровой. Особенности игры друг друга изучили досконально. И от этого, уверяет Полина, только интереснее.

ПОЛИНА БУГРОВА, спортсменка

Самая лучшая для меня подруга, потому что у нас разные характеры, и мы друг друга дополняем полностью. Поссориться из-за того, что ты проиграл – нет. Просто твой друг оказался сильнее тебя в данный момент, в данный день, в данную игру

Сейчас харьковская школа бадминтона - одна из самых сильных в стране. Уверенно чувствуют себя украинские спортсмены и на международном уровне. Но чтобы так было и дальше, государство должно финансировать не только соревнования уровня Олимпиады. Пока же юниоры за границу ездят за свой счет

МИХАИЛ СТЕРИН, ст. тренер Харьковского бадминтонного спортивного клуба

Мы себя не позиционируем как середнячки, наша задача побеждать. Иначе всё это лишено смысла, мы ж с детьми работаем, они потом становятся взрослыми. Я хочу, чтоб они могли сказать, что у них есть хорошая профессия. А во всем мире - и в Дании, и в Швейцарии , и в Германии это очень серьезная индустрия

После тренировок десятиклассница Столяренко спешит в школу. И так уже почти десять лет. Именно столько Мария занимается бадминтоном. На усталость не жалуется. Часы тренировок, говорит, стоят того, чтоб флаг Украины вновь поднимался над пьедестлом почёта

МАРИЯ СТОЛЯРЕНКО, победительница турнира «SwedishJunior»

Когда ты чувствуешь, что стал первым, то хочется это еще раз почувствовать. Потому что это только момент, когда ты стоишь на пьедестале, а потом долго работа-дом , преодоление себя и ради этого чувства, что ты смог, победил, в первую очередь себя ,а не соперника

На турнире в Швеции Мария Столяренко стала единственной украинкой, которая завоевала медаль. Уже на этой неделе Мария едет на международный турнир в Венгрии. А в марте лучшие юниоры Украины сыграют в Харькове. И очень надеются на поддержку зрителей.