На Харьковщине женщина ударила ножом своего мужа: пострадавший в тяжелом состоянии

14 февраля 2020 г. 16:33
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В Купянском районе Харьковской области полицейские задержали 38-летнюю женщину, которая едва не убила своего сожителя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

При выезде на место происшествия полицейские установили, что 13 февраля женщина вместе со своим 52-летним сожителем употребляла спиртное. 

Во время распития алкоголя между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленница схватила со стола кухонный нож и ударила им мужа в живот.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в центральную городскую больницу Купянска. 

Сейчас состояние его здоровья медики оценивают как стабильно тяжелое.

Как выяснилось, женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления и уже отбывала наказание за нанесение тяжких телесных повреждений другому сожителю, от которых он скончался.

Информация по данному факту внесена следователями в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Женщине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

 

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