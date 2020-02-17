Возле торгового центра на Салтовке нашли взрывчатку

17 февраля 2020 г. 17:35
Автор: Александр Ронжеренко
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Накануне полицейским позвонил охранник торгового центра, расположенного по улице Академика Павлова, и сообщил, что он обнаружил какое-то устройство, что очень напоминает взрывное. Поэтому на место сразу выехала оперативная группа и взрывотехники.

Після детального огляду прилеглої території, у смітнику, біля входу до торгівельного центру, вибухотехніки знайшли саморобний вибуховий пристрій.

Специалисты начали осторожно вынимать взрывчатку из урны, ведь детали, тип мощности устройства или взведение его в действие, были неизвестными. Во время обезвреживания в кинотеатре, который расположен в здании торгового центра, находились люди, рассказывает пресс-офицер Московского отдела полиции Эвелина Черепахина, но эвакуацию не проводили.

Эвелина Черепахина, пресс-офицер Московского ОП:

У тряп'яному мішочку був знайдений предмет, схожий на вибухонебезпечний. Даний предмет було вилучено та знищено, знешкоджено. В наслідок події ніхто не постраждав. Евакуацію людей та транспорту не проводили.

Сейчас проводятся экспертизы изъятой взрывчатки, добавляет Эвелина Черепахина. Следователи внесли информацию о событии в Единый реестр досудебных расследований, по ч. 1, ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено от 5 до 10 лет лишения свободы. Все материалы переданы в Службу безопасности Украины.

 

 

Видео: 

Возле торгового центра на Салтовке нашли взрывчатку - 17.02.2020

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