Эвакуированных из Уханя украинцев планируют привезти в Харьковскую области - СМИ

Эвакуированных из китайского Уханя украинцев разместят в Харьковской области, куда поедет глава МВД Арсен Аваков 20 февраля. Об этом сообщает "Рупор".

"Самолет вывезет из Уханя 48 украинцев и 29 иностранцев - граждан Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании", - говорится в сообщении.

Люди будут размещены Харьковской области на Базе отдыха им. Соича.

По данным издания "Главное", 20 февраля Харьков посетит с рабочим визитом глава МВД Украины Арсен Аваков.

По последним данным, самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp с эвакуированными из провинции Ухань украинцами вылетел из Китая.

По пути в Украину лайнер совершит техническую посадку в Алматы, там сойдут на землю два гражданина Казахстана.

Ранее сообщалось, что во время эвакуации людей из китайского города Уханя, который является эпицентром эпидемии коронавируса, на борт украинского самолета не пустили четырех человек – трех граждан Украины и одного иностранца.