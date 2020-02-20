Самолет с украинцами из Уханя приземлился в аэропорту Харькова - соцсети (видео)

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами на борту приземлился в аэропорту Харькова.

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

Также опубликовано видео приземляющегося самолета.

"Прибыл", - написал один из очевидцев в комментариях под видео и опубликовал фото самолета на взлетно-посадочной полосе.

По данным очевидцев, незадолго до этого в аэропорт прибыли подразделения спецназа.

Глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая на своей станице в Фейсбук сообщает, что эвакуация происходит по плану. Пассажиры самолета готовятся к переезду в место обсервации.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 20 февраля самолет с украинцами из Уханя, покружив над Харьковской областью, не смог приземлиться из-за сложных погодных условий и отправился в Киевскую область, где, по информации президента Владимира Зеленского и пресс-службы МВД Украины, приземлившись на дозаправку в аэропорту Борисполя, вылетит в Харьков.

Также сообщалось, что эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах.

По словам президента Украины Владимира Зеленского , он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.

Кроме того, сообщалось, что под Харьковом местные жители собирались протестовать из-за возможного размещения эвакуированных из Уханя из-за коронавируса украинцев.