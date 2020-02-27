На сессии облсовета приняли Стратегию развития Харьковской области

Строительство инфраструктуры школьных стадионов, программа по питьевой воде, развитие бизнеса и создание институций, которые будут помогать им - такие основные стратегические направления назвали в команде Кучера при принятии Программы стратегического развития Харьковской области на 2021-2023 год.

За принятие данной программы проголосовали 98 депутатов.

Отметим, что в ее написании взяли участие сами депутаты и представители бизнеса и общественности, и подготовили её всего за 2 месяца.

По словам чиновников ХОГА, данная программа позволит получить дополнительные инвестиции и средства на развитие региона из бюджета.