В Немышлянском районе незаконно продавали алкоголь: изъято 50 литров

В Немышлянском районе Харькова во время отработки рейда по противодействию незаконной торговле алкоголем правоохранители изъяли 50 литров спиртных напитков и привлекли к административной ответственности предпринимателя и реализатора.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как отмечается, всего во время рейда полицейские проверили 7 торговых объектов по продаже спиртными напитками, и в 2 из них выявлены нарушения.

Так, полицейские установили, что в одном из торговых павильонов на проспекте Московском торговали алкогольными напитками без лицензии.

А в магазине, расположенном в подвальном помещении жилого дома на улице Олимпийской, также отсутствовала лицензия на продажу спиртного.

В отношении обоих нарушителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Всего работники полиции изъяли 50 литров алкоголя.