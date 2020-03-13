В Немышлянском районе незаконно продавали алкоголь: изъято 50 литров

13 марта 2020 г. 12:21
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В Немышлянском районе Харькова  во время отработки рейда по противодействию незаконной торговле алкоголем правоохранители изъяли 50 литров спиртных напитков и привлекли к административной ответственности предпринимателя и реализатора.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как отмечается, всего во время рейда полицейские проверили 7 торговых объектов по продаже спиртными напитками, и в 2 из них выявлены нарушения. 

Так, полицейские установили, что  в одном из торговых павильонов на проспекте Московском торговали алкогольными напитками без лицензии.

А в магазине, расположенном в подвальном помещении жилого дома на улице Олимпийской, также отсутствовала лицензия на продажу спиртного. 

В отношении обоих нарушителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

Всего работники полиции изъяли 50 литров алкоголя.

 

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