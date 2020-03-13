В Харькове уничтожили около тонны наркотических средств

13 марта 2020 г. 17:05
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В Харькове полиция уничтожила около тонны наркотических средств

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Растения и вещества, которые были изъяты по решению суда, сожгли в доменных печах одного из государственных предприятий города.

Как отметили в полиции, уничтожение запрещенных законом веществ происходило в присутствии комиссии, в состав которой вошли сотрудники полиции, Службы безопасности Украины и Государственной исполнительной службы управления юстиции. 

Начальник сектора разоблачения правонарушений в сфере легального оборота наркотиков Управление противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области Рустам Шихов рассказал, что изъятые из незаконного оборота наркорастения, психотропные вещества, прекурсоры и оборудование для их изготовления и употребления находились на хранении в полиции и по решению суда подлежали уничтожению. 

Среди уничтоженного - более 100 литров опия ацетилированного, более 300 килограммов каннабиса, около полтонны приспособлений для изготовления и употребления наркосредств, психотропных веществ и тому подобное. 

По данным полиции, все указанные наркотические средства изъяты из незаконного оборота в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках открытых уголовных производств.

 

Видео: 

У Харкові поліція знищила близько тонни наркотичних засобів

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