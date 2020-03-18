Салтовские маршруты общественного транспорта до конца дня поменяют - Водовозов

Салтовские маршруты общественного транспорта до конца дня поменяют.

Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов на заседании внеочередной сессии горсовета.

По его словам, после закрытия метро в Харькове существуют проблемы с общественным транспортом.

Больше всего - на Салтовке, поэтому график и схемы маршрутов поменяют до конца дня.

Над этим сейчас работает профильный департамент.

Также были проблемы в других районах города, поскольку количество людей в трамваях, троллейбусах и маршрутках ограничено.

Кроме того, Водовозов отметил, что после закрытия метро также есть проблемы с приездом на работу работников коммунальных служб.