Харьковчан, вернувшихся из заграничных поездок, просят позвонить семейным врачам

Харьковчан, которые на днях вернулись из-за границы, просят позвонить своим врачам и предоставить необходимую информацию.

С таким обращением на сессии Харьковского городского совета выступила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

«Обращение ко всем, кто в эти дни вернулся в Харьков из разных мест земного шара. Прошу всех позвонить своим врачам, с которыми вы подписали декларацию, предоставить информацию о вашем местонахождении и состоянии здоровья», - сказала вице-мэр.

Она отметила, что граждане, которые по каким-то причинам декларацию не подписали, могут позвонить в поликлинику по месту фактического проживания.

«Просьба ко всем, кто вернулся, обеспечить двухнедельную самоизоляцию, при наличии признаков ОРЗ консультироваться по телефону с врачом, при повышении температуры тела, наличии сухого кашля и тяжелого дыхания вызывать скорую помощь», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.