Зеленая тысяча от энергетиков: на Харьковщине высадили более 1200 саженцев

Трудовой коллектив АО "Харьковоблэнерго" принял участие во Всеукраинской акции Министерства энергетики и защиты окружающей среды и Государственного агентства лесных ресурсов "Восстанавливаем леса вместе".

Как сообщили в пресс-службе АО "Харьковоблэнерго", во время экологического субботника специалисты городских, высоковольтных и распределительных электрических сетей высадили в Харькове, а также в Изюмском, Купянском, Чугуевском и Шевченковском районах Харьковской области более 1 тыс. 200 зеленых насаждений.

Сотрудники компании украсили саженцами акации, березы, ивы и сосны территории собственных производственных подразделений, скверов и улиц населенных пунктов.

Как отмечают энергетики, целью акции является восстановление зеленых насаждений, улучшение экологической ситуации в стране, воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к природе.