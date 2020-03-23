Зеленая тысяча от энергетиков: на Харьковщине высадили более 1200 саженцев

23 марта 2020 г. 16:41
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Трудовой коллектив АО "Харьковоблэнерго" принял участие во Всеукраинской акции Министерства энергетики и защиты окружающей среды и Государственного агентства лесных ресурсов "Восстанавливаем леса вместе".

Как сообщили в пресс-службе АО "Харьковоблэнерго", во время экологического субботника специалисты городских, высоковольтных и распределительных электрических сетей высадили в Харькове, а также в Изюмском, Купянском, Чугуевском и Шевченковском районах Харьковской области более 1 тыс. 200 зеленых насаждений.                                    

Сотрудники компании украсили саженцами акации, березы, ивы и сосны территории собственных производственных подразделений, скверов и улиц населенных пунктов.

Как отмечают энергетики, целью акции является восстановление зеленых насаждений, улучшение экологической ситуации в стране, воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к природе.

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