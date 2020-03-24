Выехал на «встречку» и протаранил Citroen: авария с участием нетрезвого водителя на Киргизской (видео)

24 марта 2020 г. 14:07
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Сегодня около 12:00 на пересечении улиц Киргизской и Холмогорской столкнулись автомобили Citroen Jumpy и Волга ГАЗ-24. Об аварии сообщают в соцсетях.

На видео, снятом очевидцами, видно, как Волга выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с Citroen.

Во время выяснения обстоятельств водитель Волги попытался покинуть место ДТП, но был возвращен свидетелями аварии.

Прибывшие на место ДТП патрульные провели тест на драгере. Результат – 2,54 промилле алкоголя в крови водителя Волги.

В пресс-службе патрульной полиции уточнили: водитель Волги нарушил пункты 11.3 и 2.9А ПДД Украины.

Пострадавших нет.

Протоколы на нарушителя были составлены по ч.1 ст.130 и ст.124 КУоАП.

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