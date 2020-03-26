В Харькове разыскивают 10 человек с подозрением на COVID-19, которые скрылись от самоизоляции

В Харькове 10 человек, прибывших из-за границы, не стали соблюдать режим самоизоляции после своего возвращения и скрылись.

Об этом рассказала главный санитарный врач области Любовь Махота в прямом эфире UA:Харків.

«10 человек на сегодняшний день находятся в розыске. Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией... Они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции. Но есть случаи, когда указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира была продана 5 лет тому", - сказала Махота.

По словам главного санврача, всего в данный момент на режиме самоизоляции в Харькове находятся 200 человек.