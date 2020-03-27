В Киеве разоблачили группу, которая ввозила в Украину поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19

27 марта 2020 г. 22:30
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В Украине правоохранители блокировали деятельность организованной группы, которая ввозила в нашу страну некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным правоохранителей, препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты дельцы доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой.

Такая транспортировка также не позволяла соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья наших граждан, отметили в СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без какой-либо разрешительной документации через интернет и лично клиентам. Продукцию они хранили в антисанитарных условиях в подвальном помещении в Киеве.

Во время обыска по месту хранения контрабандного товара правоохранители изъяли лекарства и тесты почти на 1000000 гривен.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности и привлечения их к уголовной ответственности.

 

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