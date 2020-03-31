Жителя Дергачевщины отправили за решетку за насилие в семье

31 марта 2020 г. 14:35
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Жителя Дергачевского района области, который систематически совершал психологическое и физическое насилие в семье (ст.126 -1 УК Украины) и нанес средней тяжести телесные повреждения своей сожительнице (ст. 122 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, в течение длительного времени злоумышленник систематически совершал физическое и психологическое насилие в отношении своей сожительницы - толкал и пинал ее, оскорблял ее, унижая достоинство женщины и запугивал ее.

Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за совершение домашнего насилия, однако составленные админпротоколы не повлияли на злоумышленника и не изменили его поведения по отношению к женщине. 

Рассмотрев данное дело, Дергачевский районный суд приговорил злоумышленника к 1 году ареста.

 

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