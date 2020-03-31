На Харьковщине за несоблюдение карантина на нарушителей составили 204 админпротокола

На Харьковщине полицейские составили 204 админпротокола за нарушение правил соблюдения карантина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как отметили в полиции, продолжали работать некоторые заведения общественного питания, бытовые магазины, магазины одежды, «секонд-хенды» и другие.

Кроме того, за нарушения при осуществлении пассажирских перевозок к административной ответственности привлечено 8 водителей.

В четырех случаях полицейские обнаружили превышение количества пассажиров в транспортном средстве, в трех - водители осуществляли перевозки людей по пригородным маршрутам, один водитель осуществлял перевозку пассажиров без средств индивидуальной защиты.

В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкцией статьи предусмотрен штраф для граждан - от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен.

Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.