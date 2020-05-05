Ослабление карантина с 11 мая: опубликованы правила работы кафе и ресторанов

В Украине с понедельника, 11 мая, планируют ослабить карантин. Согласно решению правительства, с этого дня кафе и ресторанам смогут открыть летние площадки для обслуживания клиентов.

Минздрав разработал основные требования к работе заведений общепита на время карантина, документ опубликован на сайте министерства.

Основные требования Минздрава к работе кафе и ресторанов с 11 мая:

Проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня. Если температура окажется выше 37,2 градусов - такого сотрудника обязаны не допускать к работе, как и людей с признаками респираторных заболеваний.

Обслуживание в общепите позволяется только на вынос по предварительным заказам и/ или на летних площадках под открытым небом. В таком случае межу столами должна быть дистанция 1,5 метра, а за каждым из них может располагаться один или два человека.

На входе необходимо разместить антисептики.

Администрация или персонал сами должны контролировать и обеспечивать условия по недопущению очередей.

Меню должно располагаться рядом с местом выдачи заказов, при этом давать меню клиентам нельзя.

Заказы должны выдавать исключительно в одноразовой посуде и закрытой таре.

Работники должны использовать средства индивидуальной защиты, а работодатель обеспечить их пятидневный запас и следить за выполнением этого правила.

Людей из группы риска необходимо временно отстранить от работы в общепите.

Перед и после открытия, а также каждые два часа помещения должны обрабатываться моющими и дезинфицирующими средствами.

Место проведения расчета должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом.

С полным списком принятых с 11 мая ослаблений карантина можно ознакомиться в документе ниже.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, которым продлил карантин в Украине до 22 мая.

