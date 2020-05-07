В харьковской конвойной службе обнаружили нарушения во время карантина

Прокуратура Харьковской области проверила соблюдение законности в деятельности конвойных подразделений органов Национальной полиции Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, во время проверки батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области в деятельности временно привлеченных к конвоированию сотрудников территориальных отделов и отделений Национальной полиции Харьковской области были выявлены многочисленные нарушения при конвоировании лиц, взятых под стражу.

Установлены многочисленные нарушения требований ведомственных инструкций, в частности, ненадлежащее техническое и санитарное состояние специальных автомобилей, которые не соответствуют «Техническим требованиям к специальным автомобилей для перевозки задержанных и взятых под стражу лиц» и требованиям Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней».

«Дезинфекция этих автомобилей после каждого конвоирования не проводится, личный состав конвоя не обеспечивается достаточным количеством средств индивидуальной защиты, что особенно актуально с учетом необходимости противодействия распространению заболеваний, вызываемых вирусом SARS-CoV-2,» - рассказали в прокуратуре.

Как отмечается, по результатам проверок руководителям территориальных органов Национальной полиции в области внесено 19 указаний об устранении нарушений при конвоировании взятых под стражу лиц.