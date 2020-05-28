Прокуратура обжаловала тендер на строительство автодороги стоимостью более 200 миллионов гривен

28 мая 2020 г. 11:45

Прокуратура в судебном порядке обжаловала решение тендерного комитета и заключенный договор о строительстве автодороги на сумму 204 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Контролируя использование бюджетных средств, прокуратура области осуществляет системный анализ электронной системы «РroZorro» на предмет проведенных распорядителями бюджетных средств тендерных процедур в соответствии с Законом Украины «О публичных закупках» и заключенных по их результатам договорам о закупке товаров, работ и услуг за бюджетные средства.

Установлено, что Службой автомобильных дорог в Харьковской области в декабре 2019 по переговорной процедуре с предприятием заключен договор о выполнении работ на строительстве автодороги «Р-51 Мерефа - Лозовая - Павлоград» на сумму 204 млн грн. 

По мнению прокуратуры, распорядитель средств безосновательно применил переговорную процедуру и таким образом избежал проведения открытых торгов по закупке работ на строительство автодороги по начальной цене 204 млн грн. 

По данному факту прокуратурой области в хозяйственный суд подано исковое заявление о признании незаконным решения о проведении переговорной процедуры и недействительным заключенного договора. 

В настоящее время открыто производство, по делу продолжается судебное разбирательство.

 

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