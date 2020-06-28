На проспекте Жуковского из окна выпала 5-летняя девочка: ребенок скончался

28 июня 2020 г. 9:45
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На поселке Жуковского 5-летний ребенок выпал из окна 5-го этажа и погиб.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 27 июня около 16:00 в полицию поступила информация о том, что из окна дома на проспекте Жуковского выпала пятилетняя девочка.

На месте происшествия полицейские установили, что ребенок проживал в квартире вместе с родителями и годовалым братом. 

Около 15:30 40-летний отец уложил детей спать и пошел в магазин за водой. Матери в это время дома не было. 

Примерно через 15 минут мужчина узнал о трагедии.

Девочку с травмами доставили в больницу, где она скончалась.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр учета происшествий. 

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 

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