На проспекте Жуковского из окна выпала 5-летняя девочка: ребенок скончался

На поселке Жуковского 5-летний ребенок выпал из окна 5-го этажа и погиб.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 27 июня около 16:00 в полицию поступила информация о том, что из окна дома на проспекте Жуковского выпала пятилетняя девочка.

На месте происшествия полицейские установили, что ребенок проживал в квартире вместе с родителями и годовалым братом.

Около 15:30 40-летний отец уложил детей спать и пошел в магазин за водой. Матери в это время дома не было.

Примерно через 15 минут мужчина узнал о трагедии.

Девочку с травмами доставили в больницу, где она скончалась.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр учета происшествий.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.