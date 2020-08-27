Стрельба по автобусу на трассе под Харьковом: есть задержанные

27 августа 2020 г. 21:30
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Полиция задержала участников стрельбы, которая произошла сегодня вечером на трассе возле Люботина.

Об этом сообщил министр МВД Украины Арсен Аваков.

«Зайки» в ряд – задержаны, с мускулами и без мозгов, стрелявших в таких же, ехавших с политических гастролей. Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая реакция», - написал он в своем Твиттере и добавил:

Политиканам: посеявший насилие - получит по лбу от Державы, без политики.

Напомним, как сообщалось, сегодня вечером на трассе под Харьковом произошла стрельба – был обстрелян автобус с людьми.

Вблизи Люботина на автодороге неизвестные автомобилем «Мицубиси» заблокировали движение микроавтобусу «Мерседес», в котором находились представители ОО «За жизнь», и заставили его остановиться. После этого из автомобиля «Мицубиси» вышли несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле. 

В результате стрельбы два человека получили ранения и были доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. 

Для розыска и задержания нападавших по области была введена в действие полицейская операция «Сирена».

 

 

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