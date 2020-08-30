Суд отправил за решетку всех задержанных за нападение на автобус возле Люботина

Сегодня Киевский суд Харькова избрал меру пресечения еще 7 участникам нападения на пассажирский автобус под Харьковом, которые подозреваются в совершении хулиганства и покушения на убийство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, суд отправил задержанных на 60 суток под стражу.

Во время судебного заседания никаких нарушений публичной безопасности не зафиксировано.

Напомним, что подозреваемые 27 августа около 19:10 вблизи города Люботин Харьковской области на автодороге совершили нападение на пассажиров микроавтобуса и нанесли механические повреждения транспортному средству.

В результате происшествия четверо мужчин попали в больницу.

Через час после нападения полиция задержала 14 участников преступления. На следующий день были задержаны еще 5 человек, причастных к указанным событиям. Двум из них следователи сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.

30 августа суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Досудебное расследование по данному факту продолжается.