Суд отправил за решетку всех задержанных за нападение на автобус возле Люботина

30 августа 2020 г. 18:30

Сегодня Киевский суд Харькова избрал меру пресечения еще 7 участникам нападения на пассажирский автобус  под Харьковом, которые подозреваются в совершении хулиганства и покушения на убийство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, суд отправил задержанных на 60 суток под стражу. 

Во время судебного заседания никаких нарушений публичной безопасности не зафиксировано.

Напомним, что подозреваемые 27 августа около 19:10 вблизи города Люботин Харьковской области на автодороге совершили нападение на пассажиров микроавтобуса и нанесли механические повреждения транспортному средству. 

В результате происшествия четверо мужчин попали в больницу. 

Через час после нападения полиция задержала 14 участников преступления. На следующий день были задержаны еще 5 человек, причастных к указанным событиям. Двум из них следователи сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.

30 августа суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
Досудебное расследование по данному факту продолжается.

 

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