Пушистые улыбки. Как животные харьковского зоопарка выражают свои эмоции

О зверином мире общения в городском зверинце рассказали по случаю Дня рождения Смайлика. Яркий пример - парочка слонов, Аун и Тенди. Если у хоботастых хорошее настроение - они хлопают ушами. Утром же, рассказывает Жанна Сивуха, слоны приветствуют друг друга, переплетая хоботы.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

Наша маленька самочка гривастого барана Нка, зустрічаючи кіперів, обожнює демонструвати свою чарівну посмішку. А тхір Філя не приховує задоволення, коли їсть щось смачненьке. Тварина прикриває очі і зворушливо посміхається.

Вот кто как будто бы действительно хохочет, говорит пресс-секретарь зоопарка, - так это крысята, улыбки на их мордочках появляются, когда те играют между собой.

А образцом непоколебимого спокойствия является полосатый красавец Елисей.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

Він дуже зосереджений в охороні своїх володінь, але, коли тигру щось не подобається, невдоволення не приховує – показує оскал, а гарчання чути далеко за межі вольєру.

Павлины же, говорит Сивуха, вообще виртуозы заигрываний: чтобы привлечь внимание самки, пернатые самцы распускают свои роскошные хвосты и издают странные звуки.