Концертами Поляковой и Билык в Харькове заинтересовалась полиция: какая уголовная ответственность грозит организаторам

Второе «звездное» уголовное производство харьковские правоохранители открыли из-за концерта певицы Ирины Билык, который прошел 5 октября во Дворце студентов Юридического университета.

Правоохранители утверждают, что о его проведении узнали из соцсетей. Многочисленные посты, в которых свидетельствуют, что о дистанции и соблюдения масочного режима там и речи не шло. Правда, не было и никакой агитации. Это был исключительно коммерческое мероприятие, перенесенное на октябрь еще в апреле.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

Не було там ніяких політичних гасел, просто за гроші, як концерт, який був проведений. Кримінальне провадження внесене, ми организаторів визиваємо та дивимось, є відео з соцмереж, теж правова оцінка буде надана, й ми це розслідування також проведемо.

Ждут на допрос и организаторов концерта Ольги Поляковой, который в минувшие выходные прошел в Новобаварском районе. Он был бесплатный, как отмечалось в афишах, а организаторами, по тому же источнику, указана команда действующего мэра.

Концерт собрал немало поклонников таланта Оли Поляковой, которые также не придерживались ни масочного режима, ни дистанции.

Правда, кандидаты от мэрского блока, председатель Новобаварского района Татьяна Цибульник и заместитель городского головы Игорь Терехов, которые присутствовали на мероприятии, от него впоследствии открестились, но, как заверил руководитель областного управления полиции Валерий Сокуренко, установить реальных организаторов будет несложно.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

Люди отримають підозри, й матеріали будуть направлені до суду. В мене немає сумнівів. Не так важко це все встановити. Ніхто не робив це під якийсь підставні фірми, є виконавці, є спортшкола, є директор цієї спортшколи, на території якої відбувався цей концерт. Є район, зрозумілий нам всім, місто Харків. Ми рухаємось.

Сейчас организаторам обоих концертов грозит от 17 тысяч до 51 тысячи гривен штрафа.