"За военную службу Украине" Курсанта Вячеслава Золочевского, выжившего в катастрофе АН-26, наградили медалью

15 октября 2020 г. 18:28
Автор: Кристина Асыка
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Вячеслава Золочевского сегодня наградили медалью "За военную службу Украине". Сейчас курсант готовится к выписке, в военном госпитале он проходил лечение три недели. Рассказывает, получил всю необходимую помощь. Далее у парня период реабилитации, который продлится около месяца. Ее он будет проходить дома.

Вячеслав Золочевский, курсант ХНУВД

После этого я возвращаюсь к службе и буду догонять программу. Спасибо хочу сказать тем, кто переживал за меня. Спасибо врачам, ухаживали, также почитаю память ребят 

Курсант Вячеслав Золочевский - единственный, кто смог выжить в катастрофе Ан-26 под Чугуевом. Как позже с выяснилось, от гибели парень смог спастись благодаря тому, что его прикрыло обломком самолета, и спасло от пламени.

25 человек, находившихся на борту - это члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба - погибли на месте, еще один курсант умер позже в больнице от ожогов. Всех них 25 сентября был награжден такой же отличия "За военную службу Украине" - посмертно.

Видео: 

Курсанта Вячеслава Золочевского, выжившего в катастрофе АН-26, наградили медалью - 15.10.2020

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