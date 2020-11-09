Обстрел консульства Азербайджана: в СБУ заявили о вмешательстве "третьих" стран

Здание Почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове обстреляли в ночь на субботу. Злоумышленники попали в окно и входную дверь. В результате инцидента никто не пострадал, в здании на тот момент людей не было. На месте полицейские изъяли гильзы и остатки металла. По факту обстрела правоохранители открыли уголовное производство по статье «Хулиганство».

Яна Кулькина, пресс-офицер Киевского отдела полиции:

По камерам – це було дві людини. У одного із чоловіків була зброя в руках, у іншого – нібито зброї не було. По факту Хуліганства загрожує відповідальність від 3 до 7 років позбавлення волі.

В тот же день произошло нападение и на азербайджанский культурно-информационный центр в Харькове. Об этом рассказал заместитель председателя Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Хайям Хагигатоглу в своем Фейсбуке. Там обнаружили следы от пуль на окнах здания. По этому поводу в центре также обратились в полицию.

Между тем, правоохранители заявили, что все официальные представительства Азербайджана и Армении не только в Харькове, но и по всей Украине, взяты под круглосуточную охрану. Почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов считает, что эти события - это политическая провокация и связывает их с горячей фазой войны в Нагорном Карабахе.

Афган Салманов, Почетный консул Азербайджана в Харькове:

Это неприемлимые вещи. Есть святое. Знаете, как призывает президент Азербаджана: «Давайте на поле боя будем говорить, а не будем обстреливать мирные села, мирных граждан». А тем более, дипломатическое учреждение – это неприкосновенное.

В министерстве иностранных дел Украины осудили обстрел представительства Азербайджана. Отметили, что виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности как можно скорее.

В МИД Азербайджана заявили, что рассматривают нападение на азербайджанское консульство в Харькове как угрозу безопасности своих граждан. Вместе с тем, азербайджанская сторона выразила готовность сотрудничать с правоохранительными органами других стран.

Между тем, в харьковском управлении Службы безопасности Украины сообщили, что рассматриваются версии о вмешательстве «третьих» сил для раскачивания ситуации в Харьковской области.

Роман Дудин, начальник Управления СБ Украины в Харьковской области:

Із жалем констатуємо, що окремі політичні сили регіону, які наближені до "третіх" країн, в результаті дзвінкого програшу на місцевих виборах, чи можливо за вказівкою емісарів "третіх" країн (наразі зазначена версія також перевіряється), намагаються зробити "хайп" та розпалити вогонь національної ворожнечі в регіоні. Кожному такому випадку надається оцінка та проводяться відповідні заходи з метою недопущення та нейтралізації вказаних процесів.

Также в Управлении обратились к харьковчанам и гостям региона с просьбой помочь установить лиц, которые обстреляли официальное представительство Азербайджана. Один из двух преступников, рассказали в СБУ, профессионально занимался боевыми искусствами.