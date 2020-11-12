В Харькове облили краской приемную офиса ОПЗЖ

Сегодня ночью в Холодногорском районе Харькова неизвестные напали на офис "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Об этом сообщила общественная организация "Фрайкор" в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующие фото залитых красной краской ступеней здания и табличек входа в офис партии.

"Ночные ветры напоминают о кровавом пути убийцы Стуса - Медведчука, и его коллаборантской партии", - говорится в подписи под ними.

Краской были залиты таблички городской организации ОПЗЖ, приемной экс-депутата горсовета Андрея Лесика и юридической консультации.