Суд избрал меру пресечения харьковчанину, который обстрелял автомобиль в Купянском районе

Харьковчанину, который обстрелял автомобиль в Купянском районе, в результате чего была ранена женщина-пассажир, избрали меру пресечения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, подозреваемый арестован на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 273 000 гривен. Следователи настаивали на аресте без права внесения залога.

Напомним, что задержанный подозревается в покушении на убийство 49-летней жительницы района.

7 ноября около 23:00 подозреваемый вместе со своими знакомыми объезжали охотничьи угодья на внедорожнике «Toyota».

Во время движения они увидели автомобиль «ВАЗ», в котором ехали потерпевшая вместе со своим сожителем и его сыном, и приняли их за браконьеров. 44-летний мужчина несколько раз выстрелил в сторону автомобиля «ВАЗ», вследствие чего женщина-пассажир автомобиля получила телесные повреждения в виде огнестрельного ранения и открытого перелома костей голени.

Следователи по данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в полиции, по делу полицейские собрали неопровержимые доказательства причастности 44-летнего подозреваемого к совершению преступления и объявили ему о подозрении в совершении данного уголовного преступления.

Согласно санкции статьи задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.