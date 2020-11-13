В центре Харькова проходит масштабный митинг против карантина выходного дня

Сегодня в Харькове проходит масштабный митинг против карантина выходного дня, введенного правительством.

С утра на площади Свободы возле здания ХОГА собрались работники кафе, баров, ресторанов и рынков.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, протестующие участники митинга требуют разрешить им работать по субботам и воскресеньям.

На площади Свободы собрались сотни человек. Акцию протеста организовала Ассоциациея рестораторов Харькова

В соцсетях опубликованы фото с мероприятия. на которых можно увидеть, что люди держат в руках плакаты с надписями "Верните право на труд", "Почему только мы?", "Чем кормить детей?", "Ликвидировать нужно COVID, а не общепит" и прочие.

Собравшиеся перешли к политическим лозунгам, требуют отставки правительства. Митинг продолжается и будет перемещаться к управлению МВД.

Протестующие подошли к управлению МВД и требуют, чтобы к ним вышел начальник полиции Харьковской области Сокуренко.