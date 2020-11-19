В Музее Революции Достоинства проходит обыск

В Музее Революции Достоинства в четверг, 19 ноября, происходит обыск.

Сообщение об этом появилось на Фейсбук-странице музея.

"У нас обыск! В эти минуты именно открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции Достоинства, поэтому... детали впоследствии", - говорится в сообщении.

В полиции Киева заявили, что в музее Революции Достоинства выявлены финансовые нарушения, приведшие к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривен.

Основные же следственные действия ведутся в отношении генподрядчика, который должен был построить Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни. Ему выделили 111 млн гривен аванса, на счетах осталось только около 10 млн, работы по строительству музея невыполненные. Открыто уголовное производство по статье "злоупотребление властью или служебным положением".

Обыск в музее проводят следователи Национальной полиции в Киеве, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники СБУ, а процессуальное руководство - городская прокуратура. Об этом сообщили источники LB.ua в правоохранительных органах.

Директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло в комментарии LB.ua сообщил, что обыски связаны с проверкой финансово-экономической деятельности Музея, в частности, с проектированием Мемориального комплекса.

"В течение двух месяцев у нас проходил государственный аудит, часть выводов которого мы оспариваем в суде, а часть уже обжаловали. Санкцию на этот обыск дал Голосеевский суд, сославшись на то, что якобы музей отказался предоставлять материалы по строительству, хотя ни одного запроса на это не было в какой форме. удивительно, что именно таким силовым способом, именно в неделю перед годовщиной начала Революции Достоинства силовые структуры пытаются эту документацию достать. Это очень странно выглядит - особенно после нашего заявления относительно использования термина "государственный переворот" в отношении Революции Достоинства. Мы являемся единственным государственным учреждением, которое отвечает целевому за этот день и за часть государственных мероприятий, проводимых по случаю этой годовщины", - отметил он.

Кроме того, следственные действия происходили в офисе Пошивайло, рассказал он на своей странице в Facebook.

Народный депутат Владимир Арьев сообщил, что во время обыска изымали документацию.

"Сегодня обыск СБУ в Музее Революции Достоинства. Извлекают документацию. Ключевую. Требую от Службы безопасности Украины немедленно предоставить публичные объяснения своих действий, ибо воняет от этого обыска", - написал он в соцсети сегодня.

В то же время пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в комментарии Радио Свобода заявила, что не располагает информацией об обыске.

17 ноября Музей Революции Достоинства обнародовал призыв в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и других органов государственной власти, онлайновых, печатных, аудиовизуальных СМИ. В нем говорилось о том, что в этом году в медиа участились случаи употребления некоторыми украинскими политиками, политологами, журналистами словосочетание "государственный переворот" для обозначения событий ноября 2013 года - феврале 2014 года.

Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства - музейный научно-исследовательский, культурно-образовательный и научно-методический государственный институт, он относится к сфере управления Украинского института национальной памяти.