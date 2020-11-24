Харьковчанина, который устроил взрыв на проспекте Гагарина, взяли под стражу

Харьковчанина, который устроил взрыв в многоэтажке на проспекте Гагарина и подозревается в покушении на убийство бывшей жены, взяли под стражу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Определением судьи Коминтерновского районного суда г.. Харькова поддержана позиция прокуратуры и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей харьковчанину, который подозревается в покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины ).

Установлено, что 20 ноября 51-летний житель Харькова, находясь в квартире бывшей жены, требовал 5000 долларов США, которые женщина якобы задолжала ему, и угрожал убийством.

После этого мужчина вышел во двор дома и забросил в окна квартиры, в которой находилась женщина, две гранаты, в результате чего потерпевшая получила ушиб подбородка.

В дальнейшем злоумышленник, находясь на детской площадке возле указанного дома, взорвал третью гранату. Взрывом ему оторвало кисть левой руки. Мужчина получил множественные осколочные ранения живота и конечностей. Его госпитализировали в больницу.

Мужчина задержан, ему было сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Заседание проводилось в режиме видеоконференции, поскольку подозреваемый находился в помещении медицинского учреждения.

В настоящее время состояние подозреваемого удовлетворительное.

За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.