Одесская область: что посмотреть и куда поехать®

Находясь на юге Украины, Одесская область притягивает туристов и отдыхающих. Здесь есть, на что посмотреть и где отдохнуть независимо от времени года. Сам город Одесса полон интересных исторических и развлекательных локаций, но и путешествуя по самой области можно увидеть прекрасные и не менее удивительные места.
Многие предпочитают путешествовать на своей машине. Если таковой в наличии не имеется, хорошим вариантом будет взять на прокат авто в Одессе. Это позволит вам быстро и удобно перемещаться не только по городу, но и по всей области, совершив увлекательный вояж.
В Одесской области достаточно мест для развлечений и активного отдыха, особенно в летний период. Однако любители природы и тишины могут найти для себя немало локаций, где можно отдохнуть и душой, и телом.
Путешествия по таким уникальным местам и общение с природой помогут обрести множество положительных впечатлений, а также возобновить ваши физические и эмоциональные ресурсы.
Город Одесса богат историческими достопримечательностями и уникальной архитектурой XIX века. Множество музеев, среди которых Археологический, Палеонтологический и Художественный музей, Музей коньячного дела Шустова, Одесские катакомбы и Музей истории евреев Одессы не оставят равнодушными даже тех, кто мало интересуется историей.
Ну а грамотное планирование и отзывы других туристов помогут сделать ваше путешествие по Одесской области действительно интересным и увлекательным.
«Источник: catcar.com.ua»