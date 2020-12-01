Одесская область: что посмотреть и куда поехать®

Находясь на юге Украины, Одесская область притягивает туристов и отдыхающих. Здесь есть, на что посмотреть и где отдохнуть независимо от времени года. Сам город Одесса полон интересных исторических и развлекательных локаций, но и путешествуя по самой области можно увидеть прекрасные и не менее удивительные места.

Многие предпочитают путешествовать на своей машине. Если таковой в наличии не имеется, хорошим вариантом будет взять на прокат авто в Одессе. Это позволит вам быстро и удобно перемещаться не только по городу, но и по всей области, совершив увлекательный вояж.

Места для отдыха и общения с природой

В Одесской области достаточно мест для развлечений и активного отдыха, особенно в летний период. Однако любители природы и тишины могут найти для себя немало локаций, где можно отдохнуть и душой, и телом.

«Нулевой километр» - место, где река Дунай впадает в Черное море. На этом месте установлен одноименный памятник. Здесь же находится небольшой городок Вилково, которые часто называют «Украинской Венецией». Недалеко от города находится Дунайский биосферный заповедник, где можно понаблюдать за огромным количеством птиц, животных и насладится неповторимой природой. Нижнеднестровский национальный природный парк – уникальный природный комплекс, находящийся у низовий реки Днестр. Около 250 видов пернатых и более 700 видов растений, некоторые из них занесены в Красную книгу. Заповедник является также местом зимовки многих перелетных птиц. Савранский лес – неповторимая природа Савранщины, которая богата разнообразием флоры и фауны. Здесь можно увидеть дуб, посаженный в 1425 году и Гайдамацкий колодец, датируемый XVIII веком. «Светлица Ласточка» - загородный комплекс, расположенный недалеко от Одессы. Посетители могут побывать на эко-ферме, конюшне, арт-галерее, увидеть ландшафтные экспозиции и воспользоваться фотозоной.

Путешествия по таким уникальным местам и общение с природой помогут обрести множество положительных впечатлений, а также возобновить ваши физические и эмоциональные ресурсы.

Любителям истории

Город Одесса богат историческими достопримечательностями и уникальной архитектурой XIX века. Множество музеев, среди которых Археологический, Палеонтологический и Художественный музей, Музей коньячного дела Шустова, Одесские катакомбы и Музей истории евреев Одессы не оставят равнодушными даже тех, кто мало интересуется историей.

Ну а грамотное планирование и отзывы других туристов помогут сделать ваше путешествие по Одесской области действительно интересным и увлекательным.

«Источник: catcar.com.ua»