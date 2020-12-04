Кернес не успевает на заседание сессии горсовета 9 декабря - СМИ

Новоизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес не успеет прибыть на первое заседание сессии городского совета, которое должно состояться 9 декабря.

Об этом в комментарии УП подтвердили директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко и информированный собеседник.

"С нами никто эту дату не обсуждал. Это решение избирательной комиссии. Мы планировали, что сессия состоится ближе к 20 декабря. На 9-е он точно не успевает, я так понимаю", – сказал Сидоренко.

По источникам журналистов, территориальная избирательная комиссия может перенести на неделю первое заседание городского совета. Решение должны рассмотреть 4 декабря.

Ранее сын Кернеса сообщал, что медики берлинской «Шарите», где политик проходит лечение, уже позволили его отцу вернуться в Украину. Харьковский глава может прилететь в Киев накануне Нового года.

В то же время сессию городского совета Харькова назначили на 9 декабря, несмотря на отсутствие новоизбранного мэра.