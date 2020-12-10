В Харьковской области готовятся к усилению карантинных ограничений в январе 2021 года..

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации, 10 декабря глава ХОГА Айна Тимчук по данному поводу провела совещание, в ходе которого дала соответствующие указания по подготовке Харьковской области к усилению карантинных мероприятий в области.

Так, в период с 8 по 24 января 2021 года на территории области будут действовать следующие ограничения:

- запрет посещения учебных заведений любой формы собственности, кроме детских садов;

- запрет работы кафе, баров, ресторанов (кроме доставки на вынос);

- запрет проведения всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;

- запрет работы торгово-развлекательных центров (кроме работы в них субъектов хозяйствования, указанных в исключениях);

- запрет приема посетителей учреждениями культуры и проведения культурных массовых мероприятий;

- запрет приема посетителей спортивными залами, фитнес-центрами и работа бассейнов;

- запрет работы непродовольственных рынков (работа продовольственных рынков будет разрешена с ограничениями).