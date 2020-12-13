Минздрав предположил новую дату локдауна в Украине

Жесткие карантинные ограничения в Украине, если не введут в январе, то будут экстренно введены в феврале 2021 года на фоне большого роста заболеваемости, заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

Локдаун, который Кабмин предлагает ввести с 8 января 2021, не является жестким, как это было в Евросоюзе, отметил Степанов.

"Например, во Франции ты не мог выйти из дома, не заполнив форму. Комендантский час, максимум один километр от дома - это да, это локдаун. У нас же есть определенные секторы экономики, которые закрываются, более того, по инициативе президента выделяются денежные компенсации", - заявил он.

Министр добавил, что в том случае, если правительство не объявит локдаун в январе, "то нам придется гарантированно экстренно делать его в феврале на фоне большого роста заболеваемости".

Степанов объяснил, почему жесткий карантин вводится с 8 января. По его словам, декабрь имеет важное значение для торговли, а в период с 1 по 7 января в Украине происходит "естественный локдаун".

"На улицах мало людей, люди проводят время в кругу семьи, приходят к друзьям, многие не работают", - сказал министр.

Ранее в Раде заявили, что в Украине жесткий карантин могут объявить раньше 8 января, если ситуации с распространением коронавируса будет ухудшаться.