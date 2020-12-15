Превращает воду в эффективный санитайзер - разработка харьковских учёных

Уничтожает вирусы, бактерии, грибки и не содержит спирта. IOON подзаряжается, как обычный смартфон, а управлять им можно через мобильное приложение.

В одной капле такой суспензии, рассказывает Андрей Мануйлов, сто тысяч бактерий кишечной палочки. За два года учёные сделали сотни опытов. Результатом стало вот такое портативное устройство. Оно превращает воду в санитайзер

АНДРЕЙ МАНУЙЛОВ, сооснователь проекта IOON

Пристрій невеликий, кишеньковий. Заряджається на Type-C, як мобільний телефон. Заряджається повністю за 20 хвилин. Зараз зарядки вистачає на три дні роботи

IOON разработали за средства гранта Украинского фонда стартапов. Управлять прибором можно через мобильный приложение

АНДРЕЙ МАНУЙЛОВ, сооснователь проекта IOON

Вимикається автоматично, налаштовується у мобільному додатку. Тобто ми створили мобільний додаток, через який можна відслідковувати заряд батареї, відслідковувати ресурс картриджу

Спрей не содержит химических компонентов и заправляется водой. Работает по принципу ионизации воды. Ионы, которые выходят в воду, и обезвреживают бактерии

АРТУР МАРТЫНОВ, заведующий лабораторией молекулярной иммунофармакологии

Ну от як креми досліджують, так ми досліджували розчин. На шкіру він токсично ніяк не впливає. На відміну від тих спреїв, які зараз використовуються на основі спиртів, він не сушить шкіру, не викликає тріщин

IOON - чисто украинская разработка, говорят авторы. Уже имеют сотню предзаказов.

Но чтобы начать серийное производство "умного" санитайзера, нужно хотя бы полтысячи. Это снизит и цену санитайзера. Пока же печатают устройство на 3D-принтере.