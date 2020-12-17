В Харьковской области за сутки - более пятисот новых случаев коронавируса, умерли 11 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 554 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 63732 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 942 человека, за минувшие сутки умерли 11 заболевших.

При этом 48223 заболевших уже выздоровели (463 из них – за прошлые сутки), а 14567 жителей Харьковщины еще болеют, из них 80 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 65491 подозрение на коронавирус.

Напомним, сутками ранее в области зафиксировали 545 случаев COVID-19, из них 363 - в городе Харькове.