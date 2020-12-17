В Харькове объявлен трехдневный траур

В связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, 17, 18, 19 декабря объявлены днями траура в городе Харькове.
Как сообщается на сайте Харьковского горсовета, соответствующее распоряжение подписал секретарь мэрии Игорь Терехов.
"В эти дни будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях", - отметили в горсовете.
Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.