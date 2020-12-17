В Харькове объявлен трехдневный траур

17 декабря 2020 г. 12:21
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В связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, 17, 18, 19 декабря объявлены днями траура в городе Харькове.

Как сообщается на сайте Харьковского горсовета, соответствующее распоряжение подписал секретарь мэрии Игорь Терехов. 

"В эти дни будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях", - отметили в горсовете. 

Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

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