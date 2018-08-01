1 августа абитуриенты получат рекомендации на бюджет

1 августа в электронных кабинетах абитуриентов, поступающих после школы на бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления будет размещено сообщение о рекомендации на бюджет.

Об этом сообщается на правительственном портале, передает пресс-служба ХОГА.

«Распределение бюджетных мест будет проходить по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа», - говорится в сообщении на правительственном портале.

У тех абитуриентов, которые будут рекомендованы на бюджет, в электронном кабинете напротив одного из заявлений появится статус «Рекомендован к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)».

Таким абитуриентам нужно будет выполнить требования к зачислению до 18 часов 6 августа, в частности - представить оригиналы документов. С их перечнем, а также другими условиями, можно ознакомиться на сайтах вузов или обратившись в приемные комиссии.

После выполнения требований статус электронного заявления должен измениться на «Включен в приказ». В вузе выдается приказ о зачислении.

Если же абитуриент не выполнит требования, то его рекомендация аннулируется, а статус электронного заявления меняется на «Исключен из списка рекомендованных (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)».

У тех, кто не получит 1 августа рекомендацию на бюджет, напротив всех заявлений останется статус «Допущен к конкурсу». Такие абитуриенты автоматически участвуют в конкурсе на контракт.

После зачисления на бюджет – 7 августа – будет проходить предоставление рекомендаций к зачислению на контракт. В случае их получения статус электронного заявления поступающего меняется с «Допущен к конкурсу» или «Допущен к конкурсу (обучение за средства физических и/или юридических лиц)» на «Рекомендован к зачислению (обучение за средства физических и/или юридических лиц)».

После 7 августа также состоится перевод на вакантные места государственного, регионального заказа и на места за счет целевых льготных государственных кредитов. Он должен пройти до 18 августа.

Право на перевод по всем специальностям есть у имеющих специальные условия на участие в конкурсе. Перевестись имеют право также поступающие, которые не были рекомендованы по широкому конкурсу на бюджетные места, однако лишь по тем специальностям, которым предоставляется особая поддержка.

Для перевода поступающие предварительно должны быть зачислены на обучение на контракт.