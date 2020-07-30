1 августа начнется регистрация электронных кабинетов для подачи заявлений в вузы

Регистрация электронных кабинетов для подачи заявлений на поступление в учреждения высшего образования начнется 1 августа в 10:00. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"С 1 августа с 10:00 начинается регистрация электронных кабинетов для абитуриентов, которые будут подавать заявления в электронной форме. Поступающие смогут подать заявления с 13 до 22 августа. Хотим отметить и успокоить поступающих, что зарегистрировать электронный кабинет они смогут в течение всего периода подачи заявлений", - говорится в сообщении Минобразования.

Отмечается, что одной из новаций вступительной кампании этого года является возможность подачи электронных заявлений для поступающих в магистратуру на основе образовательного уровня бакалавр для тех абитуриентов, которые сдавали единый вступительный экзамен.

Кроме того, стало возможным представление электронных заявлений абитуриентами льготных категорий, которые имеют хотя бы один сертификат ВНО 2017-2020 годов. Для этого им нужно перед подачей заявлений обратиться к одному из высших учебных заведений с подтверждающими документами для внесения их в "Реестр лиц со специальными условиями".

В министерстве отмечают, что для подачи заявлений в вузы абитуриенты регистрируют свой электронный кабинет, а пошаговые инструкции и видеобъяснения о том, как создавать и регистрировать электронный кабинет, размещены на сайте Минобразования.

"Те абитуриенты, которые идут на бюджет и имеют право сдавать вступительные экзамены вместо ВНО или поступают на специальности по творческим конкурсам, имеют возможность уже сейчас зарегистрироваться в заведении высшего образования, чтобы пройти вступительные испытания в период с 1 по 12 августа. Для поступающих на контрактную форму заведения могут устанавливать дополнительные сроки проведения экзаменов и творческих конкурсов в период с 13 по 22 августа", - сообщают в ведомстве.

Кроме того, в этом году образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" будут созданы во всех вузах, находящихся в сфере подчинения не только Минобразования, но и других министерств.

Также теперь в рамках отдельной квоты участие в конкурсном отборе будут принимать не только поступающие из Крыма, но и поступающие из неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей.

Среди прочего, в этом году подачи документов и зачисления для получения образовательного уровня бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления) на обучение за средства государственного бюджета в пределах Квоты-2 (определенная часть максимального объема бюджетных мест в вузах, которая может быть использована для приема на основе полного общего среднего образования из временно оккупированных территорий и линии соприкосновения) происходит в два этапа: основной этап - до 20 августа, завершающий этап на бюджет и контракт - до 23 октября.

В образовательном центре поступающие со временно оккупированных территорий Украины могут подать до 5 заявлений и участвовать в конкурсе на места государственного заказа в рамках специальной квоты для приема поступающих временно оккупированных территорий на основе полного общего среднего образования