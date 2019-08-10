1 сентября 2019 в Украине: как подготовить ребенка к школе

Уже через несколько недель начнется новый учебный год, и многие родители начинают задумываться, как подготовить ребенка к школе. Это особый стресс для родителей первоклассников. Покупка формы и канцелярии кажется самым меньшим из зол. Куда сложнее психологически подготовить ребенка к учебному году.

Первый звонок 2019 в Украине традиционно прозвенит в большинстве школ 1 сентября, а вот на уроки школьники выйдут 2 сентября, в понедельник. Однако, по инициативе администраций отдельных школ, праздничная линейка ко Дню знаний может пройти и 2 сентября - вместе с первым учебным днем.

Ранее в Украине негласным правилом считалось умение первоклашки читать, писать и, желательно, считать. В некоторых школах ребенку, не имеющему этих навыков, могли отказать в зачислении в первый класс. Однако с внедрением Новой украинской школы ситуация немного изменилась. Школы обязаны принять в первый класс ребенка, достигшего 6-летнего возраста и проживающего в данном районе. Тем не менее, умение чада читать и писать не только прибавит ему бонусов в глазах учителей, но и избавит от стресса, который может возникнуть из неудач в учебе.

Школьный набор к 1 сентября меняется в зависимости от того, в какой класс идут ваш ребенок. Если ученикам старшей школы достаточно приобрести несколько тетрадей и ручек, то родителям первоклассников приходится потратиться значительно больше.

Несмотря на то, что школьную форму в Украине отменили, во многих школах с этой мыслью еще не свыклись и могут просить родителей учеников, особенно младших классов, приобрести детям форму. В некоторых школах форма закупается через администрацию учебного заведения. В других выбор формы предоставляют родителям, дав только определенные критерии, например, цвет (черный, зеленый, бордовый, синий).

Спортивная форма необходима ребенку на каждый сезон: летом - футболка и шорты, зимой - спортивный костюм. Отдавайте предпочтение натуральным тканям и качественному производителю. Выбирая обувь, остановите свой выбор на кроссовках, легких и удобных, которые будут подходить для бега.

Выбор правильного портфеля для школьника является очень важным. Лучше всего выбирать рюкзак вместе с ребенком. Будущий первоклассник должен его померить и сказать, удобен ли он для него или нет. Обратите также внимание на ортопедические вставки на спинке. В противном случае в дальнейшем у ребенка могут возникнуть проблемы с осанкой.

Прежде чем покупать канцелярские принадлежности, уточните у учителя критерии. Часто в школах есть свои правила и требования относительно тетрадей или цвета пасты.

Универсальный список канцелярии для первоклассника:

• Тетради в клетку, линейку/косую линейку;

• Папка для тетрадей;

• Обложки для учебников и тетрадок;

• Альбом для рисования;

• Дневник;

• Набор цветного картона и цветной бумаги;

• Ручки;

• Подставка для книг;

• Пенал;

• Цветные карандаши и фломастеры;

• Простые карандаши, точилка, ластик;

• Краски акварельные, кисти;

• Клей;

• Закладки для книг;

• Ножницы;

• Пластилин;

• Линейка, уголок;

• Стакан-непроливайка.