1 сентября за парты сядут 120 тыс. школьников

Более 120 тысяч учеников пойдут 1 сентября в школы Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

По ее словам, за последние пять лет количество учащихся в харьковских школах возросло на 17 тыс. В этом учебном году, как и в прошлом, в школах прибавилось 100 классов. Больше всего детей будут учиться в начальной школе и 5-6 классах.

Директор департамента отметила, что харьковские школьники могут называться самыми талантливыми в Украине. В этом году они завоевали 157 побед всеукраинского уровня: 77 – на ученических олимпиадах, 33 – на конкурсе-защите работ Малой академии наук и 47 - на предметных турнирах.

«Еще одна цифра, которую ни один город не преодолел. Летом этого года наши ребята, которые победили на всеукраинских олимпиадах, участвовали и в международных. Восемь из девяти харьковских школьников привезли медали. Только физико-математический лицей одержал четыре международные победы», - сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

Напомним, в Харькове действуют 469 учебных учреждений образования, включая школы и детсады коммунальной и частной форм собственности и 18 профессионально-технических училищ.