10 идей для оформления ванной в стиле прованс®

Стиль прованс зародился в буржуазных кругах провинциальной южной Франции как своеобразная имитация моды столичной аристократии. Итогом подражания нравам высшего света стало стремление окружить себя обилием модных декоративных элементов, но при этом отчетливо проступали нотки местного колорита и провинциальной практичности.

Отделочные материалы для ванной в стиле прованс

Дизайн в стиле прованс предполагает использование натуральных материалов или их очень качественной имитации. Для стен и потолка это матовая керамическая плитка или грубая штукатурка, кирпичная или каменная кладка. Пол отделывают под «натуральный камень» или выкладывают шероховатой плиткой с цветочными узорами.

Какой должна быть ванна

Для ванной в стиле прованс нужна массивная чугунная ванна под старину. Благо, для харьковчан это не станет проблемой. Ни в коем случае не должно быть пластиковых душевых кабинок! Пластик и стиль прованс – это вещи несовместимые, а душ – явление современное, для провинциальной Франции 17-18 века попросту невообразимое.

Как выбрать умывальник

Для санузла в стиле прованс нужен классический керамический умывальник с простой геометрией. И никаких современных рычажных смесителей – обычные краны для холодной и для горячей воды – это то, что нужно.

Мебель

В ванной комнате могут находиться различные шкафчики для банных принадлежностей. Для дизайна в стиле прованс подбирают конструкции с массивным низом, облегченным верхом и филенчатыми фасадами. Хорошо смотрятся навесные шкафчики с открытыми или застекленными полками.

Как замаскировать современную бытовую технику

Стиральную машину и другую бытовую атрибутику прячут в ниши или встраивают в шкафчики. Ультрасовременная техника, такая необходимая и удобная в эксплуатации, может нарушать единство стиля и вызывать диссонанс восприятия.

Фурнитура

Крючки, подставки, смеситель и прочие элементы, изготавливаемые из металла, должны быть матовыми. Яркий металлический блеск – прерогатива современных направлений. Для прованса используют латунь, медь, бронзу, имитацию старинной позолоты.

Текстиль

Полотенца должны быть из натуральных тканей. Идеально подходят лен, хлопок, махра, бамбук. Эти ткани одинаково хороши и для стилистического единства, и для использования по прямому назначению. Натуральная материя в любом случае лучше современной синтетики.

Цветовая гамма текстиля должна отвечать таким запросам:

светлый фон (белый, бежевый, кофейный, голубой);

цветочный принт;

узоры с простой геометрией.

Клетчатые материи также хорошо вписываются в стилистику прованс. Клетка должны быть мелкой, переходы между тонами плавными.

Цветовая гамма

Для дизайнерского направления характерно использование матовых блеклых тонов. Это белый, бежевый, кофейный, оливковый, голубой, терракотовый, индиго.

Косметические средства как элемент декора

Характерная черточка стиля – обилие цветастых баночек, скляночек, вазочек. Очень хорошо, если у вас много косметических средств в соответствующей таре – это отличный способ сочетать практичность и декоративность.

Старинное зеркало в кованой раме

Для нашего дизайнерского направления характерно прибегать к старомодным почти антикварным аксессуарам. Овальное зеркало в кованой раме с патиной – отличный способ подчеркнуть принадлежность помещения к стилю прованс.