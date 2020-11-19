10 литров кислорода в минуту. Как работают концентраторы, и достаточно ли их на Харьковщине

Подается кислород, вот, в банку, в которую наливается или физраствор, или дистиллированная вода, или специальный раствор. Который, допускается, чтоб через него к пациенту поступал кислород из прибора.

Это - кислородный концентратор. Именно он поддерживает среднетяжелых пациентов, находящихся в больницах с Covid.

Впрочем, если состояние болезни становится хуже - больного подключают к аппарату искусственной вентиляции легких, ведь концентратор не рассчитан на большую нагрузку. За одну минуту этот небольшой прибор может производить 10 литров кислорода, он пациенту поступает через нос с помощью вот такого назального шланга.

Дмитрий Кухар, дир. КНП «Областная детская инфекционная клиническая больница»

Этот прибор дает возможность из воздуха делать высококонцентрированный поток газа, в котором в котором кислорода от 60 до 80 процентов — это дает возможность больному уже спасаться и практически получать кислород как с кислородной точки.

По словам директора областной детской «инфекционки», кислородные концентраторы крайне нужны, потому как во время стремительного распространения Covid жидкого кислорода не хватает.

Сейчас в его заведении для больных коронавирусом развернуто 115 коек, больница принимает лишь детей с подтвержденным Covid, все другие инфекционные заболевания на себя берут остальные детские больничные учреждения.

Дмитрий Кухар, дир. КНП «Областная детская инфекционная клиническая больница»

Впереди у нас эпидемический сезон гриппа, что неблагоприятно само по себе, а на фоне повышенной заболеваемости коронавирусной инфекцией – это может быть ближайшие недели значительное увеличение количества больных, поступивших в больницу, и тех больных, которые именно потребуют кислородного обеспечения в какой-то степени.

Между тем количество коронавирусных больных на Харьковщине от начала пандемии приближается к 50 000.

Областной лабцентр за последние сутки зафиксировал 552 новых случая Covid, еще восемь человек болезнь погубила.

Большинство медучреждений, в которых лечат стационарно тяжелых больных, балансируют на грани полной загрузки, рассказывает заместитель главы ХОГА Тарас Пастух.

Тарас Пастух, зам. главы ХОГА

Якщо ми говоримо про обласну інфекційну лікарню - там цифри коливаються 270-280 пацієнтів щоденно. По міських лікарнях приблизно ж така сама ситуація -це біля 90% завантаженості. Якщо ми зараз дооснастимо киснем міські лікарні – то, я думаю, що це завантаження буде відбуватися на межі, тому що фактично кожне ліжко буде готове приймати кисневого пацієнта.

Сейчас на Харьковщине для приема больных коронавирусом предназначены 24 больничных заведения, из них 11 - в районах, остальные подчиняются городу или области.