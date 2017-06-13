10 миллионов евро на троллейбусы. Харьков возьмет кредит у ЕБРР

10 миллионов евро на обновление троллейбусного парка в Харькове. Документ о выделении кредита на такую сумму от Европейского банка реконструкции и развития подписали в мэрии сегодня. За счет этих средств в горсовете расчитывают приобрести полсотни единиц подвижного состава. Из общей суммы ЕБРР предоставит 8 млн евро, еще 2 млн евро - Фонд чистых технологий.

Филипп Беннетт, 1-й вице-президент Европейского банка реконструкции и развития:



Мы гордимся нашей проделанной работой и результатами сотрудничества по данному проекту. Мы рады работать с Харьковом.

Однако соглашение подписанное в Харькове сегодня предварительное, окончательное решение о выделении кредитных средств планируют принять на заседании совета директоров банка осенью, ориентировочно в ноябре. Если оно будет положительным, соотвествующий договор с Харьковом подпишут до конца года. Когда купленные за деньги от ЕБРР троллейбусы выйдут на маршруты в мэрии пока не говорят, процентная ставка тоже станет известна позже, но она ниже чем предлагаемые в украинских банках, уверяют чиновники. Тем временем, еще больше месяца назад пользователи социальных сетей начали обсуждать это получение кредита для обновления троллейбусного парка и прозрачность закупок в будущем. Поскольку ранее модернизация электротранспорта и приобретение новой техники в Харькове часто вызывала множество вопросов у активистов, которые занимаются борьбой с коррупцией. В частности, в начале июня в городе разгорелся скандал вокруг покупки 5 чешских троллейбусов по весьма высокой цене. Согласно документам, Харькову уже бывшие в употреблении единицы техники обошлись в почти 2 миллиона гривен за каждый, в других городах, утверждают активисты, такие же купили в два, а то и три раза дешевле.

Евгений Лисичкин, активист ГО "Антикоррупционный центр":

Харків запевняє що інша начинка, інший капітальний ремонт. хоча в кожному місті ставлять технічну вимогу, що там має бути капітальний ремонт, перед тим як вони вийдуть на маршрути. у Харкові поставками займається чеська фірма яка фігурувала у багатьох скандалах і розслідуваннях.

В мэрии в свою очередь заявляют - троллейбусы, которые Харьков намерен купить на этот раз, будут абсолютно новыми и в отличии от закупленных недавно чешских, до этого не ездили по городам Европы..

Игорь Терехов,1-й зам. мэра Харькова:

Какие это троллейбусы, это будут троллейбусы нового поколения, с энергосберегающими технологиями. какие - будут определено на международном тендере. Никто из нас не может сказать кто будет победителем данного тендера.

О проведении тендера, во время которого выберут поставщика троллейбусов в горсовете тоже обещают сказать позже, уже после окончательно решения по Харькову на совете директоров Европейского банка.