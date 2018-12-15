10 тысяч украинцев ждут решения Объединительного Собора

Около 10 тысяч человек собрались на Софийской площади, ожидая результатов Объединительного Собора.
Об этом со ссылкой на данные полиции с места событий сообщил корреспондент ТСН Антон Страшко.
По его словам, люди начали собираться на площади рано утром. Кое-кто приезжал к Софийскому храму организованно - группами от 10 до 50 человек. Корреспондент пытался поговорить с ними, но они отказывались от комментариев. Не на камеру люди рассказали, что они госслужащие, их привезли на автобусах со всех регионов Украины. Но есть и много людей, которые пришли сюда по зову сердца.
Все прилегающие к Софийской площади улицы стали пешеходными. Правоохранители на подходах к площади организовали пункты контроля с металлоискателями и тщательно проверяют людей. Они уже предотвратили два инцидента - задержали двух мужчин с оружием.
В целом, по данным Министерства внутренних дел Украины, около 4 тысяч силовиков охраняют общественный порядок в Киеве.
Напомним, решение о начале процедуры предоставления Украинской православной церкви Томоса во Вселенском патриархате приняли еще в начале сентября. Уже 7 сентября Вселенский патриархат Варфоломей назначил двух своих представителей (экзархов), которые помогали в создании объединенной УПЦ и подготовке к Объединительному собору.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Также было принято решение о признании Константинополем узурпации власти над Киевской митрополией Москвой незаконным актом. Синод решил снять все запретительные санкции РПЦ относительно предстоятеля УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ Макария.
3 ноября в турецком Стамбуле. Константинопольский патриарх Варфоломей и президент Украины Петр Порошенко подписали соглашение о сотрудничестве. А уже 25 ноября на соборе Вселенского патриархата назначили Объединительный собор в Украине на 15 декабря. Иерархи УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП во время него должны утвердить устав новой церкви и избрать предстоятеля. Следует отметить, что подавляющее большинство архиереев УПЦ МП, которая подчиняется РПЦ тоже отказались участвовать в Объединительном соборе и не приняли приглашение.
После проведения собора в Украине, глава объединенной церкви поедет в Стамбул 6 января для получения Томоса из рук Вселенского патриарха.