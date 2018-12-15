10 тысяч украинцев ждут решения Объединительного Собора

Около 10 тысяч человек собрались на Софийской площади, ожидая результатов Объединительного Собора.

Об этом со ссылкой на данные полиции с места событий сообщил корреспондент ТСН Антон Страшко.

По его словам, люди начали собираться на площади рано утром. Кое-кто приезжал к Софийскому храму организованно - группами от 10 до 50 человек. Корреспондент пытался поговорить с ними, но они отказывались от комментариев. Не на камеру люди рассказали, что они госслужащие, их привезли на автобусах со всех регионов Украины. Но есть и много людей, которые пришли сюда по зову сердца.

Все прилегающие к Софийской площади улицы стали пешеходными. Правоохранители на подходах к площади организовали пункты контроля с металлоискателями и тщательно проверяют людей. Они уже предотвратили два инцидента - задержали двух мужчин с оружием.

В целом, по данным Министерства внутренних дел Украины, около 4 тысяч силовиков охраняют общественный порядок в Киеве.