102-я годовщина Битвы под Крутами: в Харькове состоялось Факельное шествие

В Харькове накануне вечером прошел Факельный марш, посвященный 102 годовщине Битвы под Крутами.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в нем приняли участие около 800 граждан.

Участники прошли маршем по улице Сумской от площади Конституции до Харьковской областной филармонии, расположенной на улице Рымарской, 21.

За соблюдением правопорядка следили 300 сотрудников полиции и 100 военнослужащих Нацгвардии.

Как отметили в полиции, памятное мероприятие прошло без нарушений общественного порядка.