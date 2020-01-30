102-я годовщина Битвы под Крутами: в Харькове состоялось Факельное шествие

30 января 2020 г. 10:48
56 просмотров

В Харькове накануне вечером прошел Факельный марш, посвященный 102 годовщине Битвы под Крутами.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в нем приняли участие около 800 граждан. 

Участники прошли маршем по улице Сумской от площади Конституции до Харьковской областной филармонии, расположенной на улице Рымарской, 21.

За соблюдением правопорядка следили 300 сотрудников полиции и 100 военнослужащих Нацгвардии. 

Как отметили в полиции, памятное мероприятие прошло без нарушений общественного порядка.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.