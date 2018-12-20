106 километров в час. С такой скоростью двигался "Lexus" Зайцевой. Новая экспертиза

Валерий Бухан, прокурор отдела прокуратуры:

Ми з цими висновками не знайомі, нам невідомо до яких висновків прийшли експерти, Дніпропетровського науково-дослідного інституту, тому коментувати нічого не можемо, нічого.

Ми з цими висновками не знайомі, нам невідомо до яких висновків прийшли експерти, Дніпропетровського науково-дослідного інституту, тому коментувати нічого не можемо, нічого.

Ми з цими висновками не знайомі, нам невідомо до яких висновків прийшли експерти, Дніпропетровського науково-дослідного інституту, тому коментувати нічого не можемо, нічого.

Также сегодня на заседании допросили эксперта-фототехника Юлию Носатенко, которая делала дополнительную автотехническую экспертизу в Харькове. На вопрос суда, почему они так и не смогли установить скорость "Лексуса" эксперт отметила, что на видео кадры с кузовом были слишком размыты ", - заявила Носатенко.