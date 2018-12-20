106 километров в час. С такой скоростью двигался "Lexus" Зайцевой. Новая экспертиза

Я можу розповісти декілька ключових моментів - окрім тих величин, які необхідно було встановити. Перше - це встановлення середньої швидкості автомобіля Lexus. Швидкість була встановлена: 106 кілометрів на годину. Далі - відстань, на якій був автомобіль Lexus від автомобіля Volkswagen у момент початку руху автомобіля Volkswagen: близько 120 метрів. І третій момент - те, що водій автомобіля Lexus міг зупинити свій автомобіль до стоп-лінії своєї, до перехрестя, в разі, якби рухався зі встановленою швидкістю. Тобто, уникнути дорожньо-транспортної події шляхом натискання на гальма було можливо
Ми з цими висновками не знайомі, нам невідомо до яких висновків прийшли експерти, Дніпропетровського науково-дослідного інституту, тому коментувати нічого не можемо, нічого.