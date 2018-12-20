106 километров в час. С такой скоростью двигался "Lexus" Зайцевой. Новая экспертиза

20 декабря 2018 г. 17:44
Автор: Наталья Белокудря
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Ходатайство о привлечению дополнительных доказательств и экспертизы представил на суде - защитник Геннадия Дронова - Сергей Перепелица. Суд его ходатайство удовлетворил, экспертизу будут рассматривать, но нужно время для ознакомления. Адвокат Перепелица пояснил журналистам лишь ключевые моменты указанные в документе, и подчеркнул - итоги Днепровских экспертов указывают на то, что доказательства, которые положены в основу обвинения, является мягко говоря "не совсем объективными". 
 
Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова:
Я можу розповісти декілька ключових моментів - окрім тих величин, які необхідно було встановити. Перше - це встановлення середньої швидкості автомобіля Lexus. Швидкість була встановлена: 106 кілометрів на годину. Далі - відстань, на якій був автомобіль Lexus від автомобіля Volkswagen у момент початку руху автомобіля Volkswagen: близько 120 метрів. І третій момент - те, що водій автомобіля Lexus міг зупинити свій автомобіль до стоп-лінії своєї, до перехрестя, в разі, якби рухався зі встановленою швидкістю. Тобто, уникнути дорожньо-транспортної події шляхом натискання на гальма було можливо 
Прокуратура не смогла предоставить свои объяснения относительно дополнительной экспертизы, указали, документ достаточно содержательный, свои пояснения они предоставят позже. 
 
Валерий Бухан, прокурор отдела прокуратуры:
Ми з цими висновками не знайомі, нам невідомо до яких висновків прийшли експерти, Дніпропетровського науково-дослідного інституту, тому коментувати нічого не можемо, нічого. 
Также сегодня на заседании допросили эксперта-фототехника Юлию Носатенко, которая делала дополнительную автотехническую экспертизу в Харькове. На вопрос суда, почему они так и не смогли установить скорость "Лексуса" эксперт отметила, что на видео кадры с кузовом были слишком размыты ", - заявила Носатенко.
 
Следующее заседание по делу ДТП на Сумской состоится уже в следующем году - 8 января.
 

 

Видео: 

106 километров в час. С такой скоростью двигался "Lexus" Зайцевой. Новая экспертиза - 20.12.2018

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