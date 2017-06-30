11 лет лишения свободы с конфискацией. За что осудили "Терезу"

Обвинительный акт по делу Ларисы Чубаровой в Киевский районный суд передали в конце сентября 2015 года. И вот, спустя почти два года судьи поставили точку в деле "Терезы". 11 лет лишения свободы с конфискацией. Чубарова не считала себя виновной, о чем неоднократно заявляла и суду, и журналистам.

Лариса Чубарова, подсудимая (22.05.2015):

До клетки я была обычной гражданкой, гражданской, жила в городе Харькове, занималась благотворительностью.

Лариса Чубарова была задержана в начале апреля 2015 года сотрудниками СБУ по подозрению в подрыве стелы с украинским флагом. Тогда при ней обнаружили военное снаряжение и самодельное взрывное устройство. Правда уже в обвинительном акте эпизод с подрывом стелы с флагом не фигурирует. Уроженка Красноярского края, которая продолжительное время проживала в Харькове и была активной участницей "Антимайдана" обвинялась прокуратурой в сотрудничестве с террористическими организациями, незаконном обращении с оружием и посягательстве на территориальную целостность Украины. На территорию так называемой ДНР Чубарова попала в начале лета 2014-го года, вступила в отряд Безлера, более известного под кличкой «Бес». Там и получила позывной «Тереза».

Владимир Лымарь, представитель гособвинения (25.08.2015):

В період з 6-го червня по 8 листопада 2014-го року громадянка Російської федерації Чубарова Лариса Вікторівна, діючі умисно, перебуваючи на території Донецької області, захопленої представниками ДНР вчинила дії, які виразились у активній участі у діяльності непередбаченого законом України збройного формування ДНР. А також участі у складі непередбаченого законом України збройного формування у нападі на підприємства, установи, організації та громадян.

В суде прокуратуре удалось доказать также причастность "Терезы" к допросам и пыткам украинских военнопленных. В качестве свидетеля выступил один из бойцов батальона Азов, Маским Ярош. В плен он попал в июле 2014 года во время разведоперации. На Чубарову Максим указал, как на одного из лидеров террористов. Перед ней пленных ставили на колени, "Тереза" проводила допросы, требуя от украинских бойцов перейти на сторону боевиков. Двоих пленных, на вид лет 20-ти, которые не изменили присяге Украине, лично расстреляла.

Маским Ярош, боец батальона "Азов" (22.05.2015):

Достала пистолет, у нее кобура была, достала пистолет и выстрелила ему в бедро, он упал, и пошел второй выстрел, я так думаю, где-то в шею, потому что он больше не двигался. Второму парню из Нацгвардии или правосеков – дала по уху рукояткой и выстрелила в него раз, два, три, четыре пять, да пять раз в область паха, а потом в голову, я уже не могу точно говорить, но они больше не двигались.

Вину обвиняемой прокуратуре теперь предстоит доказывать в следующей судебной инстанции. Защита собирается подавать апелляцию на решение Киевского районного суда.