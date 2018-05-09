11 учеников черкасской школы остаются в реанимации

11 учащихся черкасской школы №8 остаются в реанимации, после того как накануне почувствовали ухудшение самочувствия на школьной линейке.

Об этом сообщиает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"По состоянию на 07:00 9 мая на лечении находится 57 человек (53 ученика и 4 учителя), из них: 11 - в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с целью определения причины ухудшения состояния здоровья школьников проведено обследование помещения и прилегающей территории школы, отобраны пробы водопроводной и бутилированной питьевой воды, а также проведены замеры воздуха на содержание вредных веществ.

"Превышений содержания химических веществ сверх предельно допустимой концентрации не выявлено", – добавили в ГосЧС.

Напомним, вчера в Черкассах 51 ученик был госпитализирован после утренней школьной линейки.

В город выехали премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр здравоохранения Ульяна Супрун.

Позже они доложили о стабилизации состояния детей.